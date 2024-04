En forme avec l’OL en 2024, Sara Däbritz ne jouera pas avec l’Allemagne durant la trêve. La milieu est touchée par une élongation aux adducteurs et rentre à Lyon.

10 buts et 4 passes décisives depuis le début de l’année. Il n’est pas question d’Eugénie Le Sommer, Kadidiatou Diani ou tout autre élément offensif de l’OL. Non, ces statistiques sont à mettre au crédit de Sara Däbritz. Loin d’être une titulaire indiscutable dans le milieu lyonnais avec la forte concurrence, la milieu allemande a réussi à profiter du temps de jeu accordé par Sonia Bompastor pour se montrer décisive et faire son trou dans l’entrejeu lyonnais en 2024. À ses bonnes performances, Däbritz y a ajouté une qualification pour les Jeux Olympiques à l’issue du Final Four de la Ligue des Nations.

Coup dur avant le PSG ?

De nouveau retenue avec l’Allemagne pour la trêve internationale d’avril, la milieu de l’OL ne participera pas aux matchs éliminatoires pour l’Euro 2025. En effet, la Fédération allemande a confirmé ce jeudi que Däbritz allait rentrer plus tôt que prévu à Décines. Il est question d’une élongation aux adducteurs pour l’Allemande qui va donc rentrer se soigner entre Rhône et Saône. Alors que se profile le derby, mais surtout les deux confrontations contre le PSG en demi-finale de Ligue des champions, ce serait un vrai coup dur.