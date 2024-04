Mendy (OL) buteuse avec l’équipe de France féminine U19

Maéline Mendy avec l’équipe de France (Photo by Sam Barnes – Sportsfile/UEFA via Getty Images)

À l’occasion du 2e tour de qualification pour l’Euro U19, les Bleuettes ont parfaitement entamé leur campagne contre l’Ukraine. Maéline Mendy a inscrit le 2e but français en fin de match.

Ce jeudi, elles n’étaient pas nombreuses à l’entraînement concocté par Sonia Bompastor et son staff. Avec 21 internationales ayant mis les voiles pour cette trêve internationale, les Fenottes restées à Décines sont en groupe restreint et l’entraîneure de l’OL n’a d’ailleurs pas hésité à faire appel aux jeunes garçons de l’Académie durant la semaine pour faire le nombre et monter le curseur physique. Dans cette trêve, les jeunes joueuses de l’équipe de France U19 ont lancé les hostilités mercredi avec le 2e tour des qualifications pour l’Euro de la catégorie.

Seule Belhadj n'a pas joué

Comme chez les A, les Lyonnaises sont en force dans le groupe retenu par Philippe Joly avec six éléments venus de la capitale des Gaules. Contre l’Ukraine, elles étaient quatre titulaires au coup d’envoi avec Alice Marques, capitaine, Julie Swierot, Wassa Sangaré et Charline Coutel. Mais, c’est bien une remplaçante qui s’est mise en évidence en fin de match. Entrée à la pause, Maéline Mendy a scellé la victoire française en faisant le break dans le temps additionnel. Féérine Belhadj n’est pas entrée en jeu, mais la gardienne pourra peut-être se rattraper dès samedi (15h) avec le deuxième match contre la Norvège, première à la différence de buts.