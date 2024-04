Aulas mis à l'honneur lors d’OL - Valenciennes

À l’occasion de la demi-finale de Coupe de France, Jean-Michel Aulas était présent aux côtés de John Textor. L’ancien président de l’OL a reçu un maillot dédicacé par le groupe lyonnais suite à sa distinction de Commandeur de l’ordre national du Mérite.

Il a forcément dû avoir un petit pincement au cœur au coup de sifflet final et en voyant la pelouse du Parc OL devenir noire de monde. Mais il a certainement dû y avoir aussi de la fierté de revoir son club retrouver une finale de Coupe de France, douze ans après. Le 25 mai prochain à Lille, Jean-Michel Aulas ne sera pas sur la pelouse pour présenter les différents joueurs de l’effectif de Pierre Sage avant la rencontre contre le PSG. Il sera bien au stade Pierre Mauroy mais laissera cet honneur à John Textor ou Laurent Prud’homme et prendra place en tribunes pour espérer voir l’OL décrocher un premier titre depuis 2012.

Relations apaisées avec Textor

Néanmoins, les relations apaisées avec Textor, à l’image des discussions exclusives qui ont été entamées pour la cession de l’Arena, vont permettre à Jean-Michel Aulas de vivre ce moment avec plus de légèreté, comme ce fut le cas mardi contre Valenciennes. L’ancien président était présent aux côtés de son successeur et a suivi la demi-finale dans la President Box. L’avant-match a d’ailleurs permis à John Textor et l’ensemble du club lyonnais de rendre hommage à "JMA" suite à sa distinction de Commandeur de l’ordre national du Mérite début février. L’Américain et Prud’homme lui ont remis un maillot décidé par l’ensemble de l’équipe pour le féliciter pour cette nouvelle distinction.