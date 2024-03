Maéline Mendy a fait ses débuts avec l’OL

À l’occasion de la reprise du championnat et de l’absence de certaines joueuses, Maéline Mendy a été convoquée avec le groupe lyonnais. La milieu de l’OL a même pu faire ses débuts en professionnelles à Dijon.

À la veille de la rencontre, Sonia Bompastor avait prévenu. Le déplacement à Dijon allait très certainement permettre à certaines jeunes de pouvoir gagner du temps de jeu. L’entraîneure de l’OL n’avait pas menti, en titularisant d’entrée de jeu Kysha Sylla pour sa première apparition dans le groupe lyonnais de la saison. La jeune défenseuse a joué pendant une mi-temps avant de laisser sa place à Delphine Cascarino à la pause. Sylla n’a pas été la seule à faire ses débuts cette saison avec les Fenottes. Une fois la victoire validée (1-3) par le doublé de Sara Däbritz, Bompastor a profité du break d’avance pour offrir ses premières minutes à Maéline Mendy.

Un premier contrat pro l'été dernier

Première apparition en 2023-2024, mais aussi et surtout première apparition tout court sur un terrain de D1 féminine pour la jeune milieu. Plutôt intéressante durant la préparation estivale, Mendy a souffert de la concurrence dans l’entrejeu lyonnais et a donc alterné entre réserve, U19 mais aussi blessure durant la première partie de saison. Avec l’absence de Lindsey Horan pour cause de Gold Cup et le repos accordé à Daniëlle van de Donk, Maéline Mendy s’est donc fait une petite place dans le groupe de l’OL et a disputé deux petites minutes. Un court instant, mais qui marque le début de l’aventure professionnelle pour celle qui a signé un premier contrat professionnel l’été dernier.