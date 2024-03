Pour la reprise du championnat, Sonia Bompastor n’a plus de pépins physiques à gérer dans son groupe, hormis Wendie Renard. Melchie Dumornay sera de retour contre Dijon, tandis qu’Eugénie Le Sommer et Daniëlle van de Donk auront le droit à un peu de repos.

C’est une Sonia Bompastor tout sourire qui s’est présentée à nous ce samedi matin. Malgré un vent glacial à Décines, la présence des 1 400 supporters dans la tribune du terrain Gérard Houllier avait de quoi réchauffer les cœurs lyonnais. Pour la reprise de la D1 féminine ce dimanche (21h) à Dijon, l’entraîneure de l’OL n’a quasiment aucune blessure à déplorer. Selon toute vraisemblance, Wendie Renard est la dernière Lyonnaise à encore devoir se remettre complètement sur pied puisque Melchie Dumornay va faire son retour en Côte D'Or. "Elle sera dans le groupe pour Dijon, nous a confié la coach. L’idée est, quand fonction de la physionomie du match, qu'elle puisse avoir ses premières minutes depuis sa blessure." Une bonne nouvelle à laquelle s’ajoutent également les retours de blessure de Perle Morroni et Dzsenifer Marozsán, sur le flanc avant la trêve.

Avec des têtes à remettre à l’endroit après certaines désillusions internationales, Sonia Bompastor a effectué un travail mental avec certaines pour rapidement se tourner vers Dijon. Ce match de la 16e journée de D1, Eugénie Le Sommer et Daniëlle van de Donk n’y prendront pas part puisque les deux joueuses se sont vues accorder "un peu de repos" en prévision du calendrier intense du mois de mars. La Française et la Néerlandaise s’ajoutent aux forfaits déjà actés de Lindsey Horan et Vanessa Gilles, retenues à la Gold Cup.