Pour la venue du RC Lens au Parc OL dimanche, la Préfecture du Rhône a choisi d’encadrer le déplacement des supporters lensois. Mille d’entre eux ont été autorisés à se rendre à Décines.

Il ne se passe finalement pas une journée sans qu’un arrêté préfectoral ne tombe quelques jours ou heures avant les rencontres. Le OL - Lens de dimanche (20h45) à Décines n’a pas échappé à la règle même si le contingent de Lensois sera plus nombreux que ceux précédemment aperçus au Parc OL ces dernières semaines. Dans son arrêté, la préfète a autorisé la venue de 1 000 supporters des Sang et Or à venir prendre place dans le parcage visiteurs de l’enceinte décinoise. Toutefois, ceux qui auront fait le voyage jusque dans la capitale des Gaules devront respecter certaines règles.

Respecter certaines règles

Considérant que des incidents avaient éclaté à l’aller en marge de la rencontre, la préfecture a interdit l’accès au centre-ville de Lyon aux individus se prévalant comme supporters du RC Lens. Ces derniers venus des Hauts-de-France devront rejoindre le stade avec le déplacement collectif et officiel organisé en bus par l’un des groupes du Stade Bollaert. Les supporters du club nordiste habitant dans la région lyonnaise et qui se rendent au Parc OL par leurs propres moyens ne sont pas autorisés au stade en dehors du parcage visiteurs.