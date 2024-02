Le Parc OL a signé son record d’affluence en Coupe de France

Avec 55 602 billets édités mardi soir contre Strasbourg, le Parc OL a fait le plein pour la première fois de la saison. L’enceinte de Décines a signé son record d’affluence pour un match de Coupe de France.

Il régnait une "ambiance folle" mardi soir à Décines si l’on écoutait les joueurs de l’OL après la qualification contre Strasbourg (0-0, 4 tab 3). Portés par tout un stade, les Lyonnais n’ont pas tremblé au moment de la séance des tirs au but et ont validé une quatrième participation pour les demi-finales de la Coupe de France sur les six dernières campagnes. Dans le dernier carré, le club lyonnais espère désormais pouvoir recevoir une fois de plus afin de mettre le maximum de chance de son côté pour vivre une première finale depuis 2012 dans la compétition.

L'espoir d'une demie à la maison

L’ambiance de mardi soir a donné des envies de vivre encore ces émotions chez Pierre Sage et ses joueurs. "On a envie de rester une heure, deux heures sur le terrain dans un tel contexte, une telle ébullition, avouait le coach mardi soir. Ils nous aident, ils ont été là quand c'était dur, ils sont encore là aujourd'hui, alors que ça va mieux. Sans eux, certains succès ne seraient pas arrivés." Il faut dire que le Parc OL avait fait le plein pour ce quart de finale.

55 602 billets avaient été édités pour l’occasion, faisant de cet OL - Strasbourg le premier match à guichets fermés de la saison lyonnais. En attendant de savoir si une autre rencontre suivra les traces, ce quart de finale représente un record d’affluence à Décines pour la Coupe de France. La demi-finale de 2019 contre le Stade Rennais, qui avait entraîné le départ de Bruno Genesio, détenait jusqu'à présent la marque de référence.