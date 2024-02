L’OL "n’a pas acheté Molenbeek", rappelle Gauthier Ganaye

Directeur général du RWD Molenbeek, Gauthier Ganaye est revenu sur l’actualité du club belge avec le rachat de 98,68 % de l’entité. Il rappelle que l’OL et le RWDM resteront deux entités distinctes et que le club lyonnais n’a pas racheté le club belge.

L’opération était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, voire mois, mais elle a été officialisée la semaine dernière. Au 31 mars 2024, la société OL Groupe aura changé d'appellation. Il faudra ainsi l'appeler Eagle Football Group, ce qui était prévu conformément à la décision prise lors de l'assemblée générale du 11 décembre 2023. Le but à terme étant de parvenir à réaliser le projet voulu par la holding Eagle Football, dont le président est pour rappel John Textor, à savoir entrer à la bourse de New York en 2024.

À travers ce changement de nomination, le bilan du premier semestre de l’exercice 2023/2024 du groupe lyonnais avait également mis en avant l'acquisition, auprès d'Eagle Football Holdings Bidco, de sa participation dans Molenbeek, portant sur 98,68% des parts du capital du club belge. Contre un chèque de 14,5 millions d’euros, le RWDM va intégrer l’OL Groupe ou plutôt Eagle Football Group à l’avenir.

"Plus simple pour mettre en place des synergies"

Cette annonce a fait grincer quelques dents en Belgique avec la peur de voir le club de la banlieue de Bruxelles devenir une filiale de l’OL. Face à ces interrogations, Gauthier Ganaye, le CEO de Molenbeek, a tenté de rassurer et d’expliquer la manœuvre. "C’est Eagle Football Group qui va détenir le RWDM, et non l’OL, contrairement à ce qu’on a pu lire à certains endroits. Les deux clubs seront simplement dans la même holding. Ce sera plus simple de mettre en place des synergies avec Lyon tout en bénéficiant de sa puissance financière. Mais, nous restons des entités différentes."

Désormais, le RWDM pourra profiter d’investissements directs de la holding et devrait montrer la voie à Botafogo qui devrait très certainement suivre dans les mois à venir.