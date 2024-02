Ayant disputé son 334e match avec l’OL contre Lille début février, Alexandre Lacazette a égalé et dépassé depuis Maxime Gonalons. Pour marquer l’occasion, le capitaine a envoyé un maillot collector à son ancien coéquipier.

Il ne lui reste plus que quelques rencontres avant de faire son entrée dans le top 10 de l’histoire de l’OL et de mettre Juninho dans ses rétroviseurs. Revenu dans son club formateur à l’été 2022, Alexandre Lacazette continue d’écrire son nom dans les lignes statistiques de l’OL et ce n’est pas prêt de s’arrêter. S’il vise le record de Fleury Di Nallo comme meilleur buteur de l’histoire, l’attaquant continue de grimper dans la hiérarchie des joueurs les plus capés. Lors du huitième de finale de Coupe de France contre Lille, Lacazette a égalé Maxime Gonalons avec 334 matchs avant de lui souffler cette 11e place du classement contre Montpellier quelques jours plus tard.

En attendant de rattraper Juninho et ses 344 matchs, Alexandre Lacazette (338 désormais) a fait un petit cadeau au milieu clermontois, avec qui il a partagé de nombreuses années à l’OL. Maxime Gonalons a reçu un maillot collector de la rencontre entre la formation lyonnaise et Lille avec une dédicace de son ancien coéquipier. "Fier d’avoir égalé le vrai capitaine". Une belle marque de respect entre les deux purs Lyonnais.