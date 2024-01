OL : "La porte reste ouverte" pour Juninho

Malgré la volonté de s’appuyer sur Juninho dans un rôle de conseiller, John Textor n’est pas parvenu à ses fins. Néanmoins, l’ancien milieu pourra intervenir à sa guise auprès du propriétaire de l’OL.

En ce mardi 30 janvier 2024, Juninho fête ses 48 ans. Malheureusement, pour les supporters de l’OL, ils n’auront pas le droit comme cadeau à l’annonce du retour de l’idole de Gerland dans l’organigramme lyonnais ou du moins dans celui d’Eagle Football. La volonté de John Textor de s’appuyer sur Juninho était bien présente dans un rôle similaire à Bernard Lacombe avec Jean-Michel Aulas, cependant les discussions n’ont pas été jusqu’à leurs termes et voir l’homme aux 100 buts avec l’OL retrouver son club de cœur n’est plus forcément d’actualité. Du moins de manière officielle, avec un rôle bien défini. "Je pense que sa vie à Rio est remarquable, surtout avec sa famille qui s'agrandit, et je pense qu'il est sage pour lui de protéger l'équilibre qu'il a atteint dans la vie, a déclaré Textor chez nos confrères de L’Équipe. Il n'a pas besoin d'avoir un rôle formel pour être une grande ressource pour nous."

"Il reste une grande ressource pour nous"

Avec le nouvel organigramme mis en place à Décines, John Textor a réussi à s’entourer quantitativement et qualitativement après plusieurs mois à tergiverser, à l’image de cette absence de directeur sportif. David Friio a depuis deux mois et demi endossé ce rôle et la question du rôle de Juninho dans toute cette refonte se posait finalement. Le rapprochement entre Textor et Aulas aurait aussi quelque peu refroidi le Brésilien, mais ce dernier aura "toujours la porte ouverte pour accéder à un rôle formel. Il a clairement fait savoir qu'il se souciait profondément de son club."