À trois jours de la fin du mercato, l’OL n’a pas abandonné l’idée de recruter Saïd Benrahma. En plus de l’offre faite à West Ham, le club lyonnais attend le feu vert du joueur.

Comme durant l’été, la fin du mercato ne s’annonce pas calme entre Rhône et Saône. John Textor l’a concédé, l’OL espère encore deux ou trois recrues d’ici à jeudi 23h59 et la clôture du marché des transferts. Si un renfort dans l’entrejeu peut paraitre comme une priorité, le club lyonnais avance ses pions également sur le dossier d’un ailier. La piste Danjuma reste difficile avec Everton qui ne souhaite pas forcément casser le prêt du Néerlandais et donc les yeux se tournent forcément vers Saïd Benrahma et West Ham. John Textor a confirmé que des offres avaient été faites par l’OL aux Hammers et, selon la presse britannique, elles s’élèveraient à un peu plus de 15 millions d’euros. Loin des 23 demandés par le club londonien, mais les positions se seraient considérablement rapprochées autour d’un prix de 17,5M€ d’après Sky Sports ce mardi.

Le Portugais Jota en approche, West Ham est désormais enclin à laisser partir Benrahma et l’OL aurait donc la possibilité de tenir son nouvel ailier après Malick Fofana. Seulement, il reste un détail et non des moindres, celui de l’aval de l’Algérien. L’ancien de Brentford n’a toujours pas pris sa décision et des détails seraient encore en cours de discussions avec l’OL. Pour rappel, le dossier avait été laissé en partie en stand-by par le club lyonnais à cause d’un nombre de plus en plus important d’intermédiaires. L'horloge tourne...