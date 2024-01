OL : Renard et Dumornay ont repris la course

Avec le retour de Delphine Cascarino dans le groupe, Wendie Renard et Melchie Dumornay sont les deux dernières blessées à l’OL. En convalescence, les deux joueuses continuent leur rééducation et ont repris la course ce mardi.

Les sourires étaient présents sur tous les visages dimanche après la qualification contre le FC Nantes (6-0). Non pas parce qu’un tour de plus avait passé, mais parce que Delphine Cascarino avait signé son retour à la compétition, 252 jours après sa rupture du ligament croisé. C’était forcément l’attraction dominicale et ce fut également l’un des sujets abordés ce mardi en conférence de presse avant OL - Slavia Prague pour le dernier match de Ligue des champions.

Après 20 minutes contre Nantes, Cascarino va continuer sa montée en puissance au fil des semaines, mais "il ne faut pas s’attendre à la voir titulaire et jouer 90 minutes mercredi", a en souri Sonia Bompastor à Décines. Après une telle absence et avec les antécédents lyonnais sur la question, rien de plus logique que de prendre le temps.

Retour après la trêve internationale ?

La patience, il en est aussi question pour Melchie Dumornay et Wendie Renard. Elles sont désormais les deux seules Lyonnaises sur le carreau et leur retour n’est pas encore pour tout de suite, "il reste encore un petit peu de temps" mais les choses "avancent comme le staff le souhaite", a détaillé l’entraîneure lyonnaise. Absentes respectivement depuis la fin novembre et fin décembre, l’Haïtienne et la capitaine de l’OL sont sur la voie de la guérison.

Pendant que leurs coéquipières préparaient la réception du Slavia Prague sur la pelouse du Parc OL, Dumornay et Renard ont repris "la course sur terrain pour la première ce mardi, donc c’est une très bonne nouvelle". Avec le Stade de Reims, le PSG et Montauban au programme de la première quinzaine de février, quelque chose nous dit que leur retour définitif à la compétition ne se fera qu’après la trêve internationale et donc en mars.