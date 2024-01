Huit mois après être sortie en pleurs du Parc des Princes, Delphine Cascarino a refoulé les pelouses, dimanche. Contre le FC Nantes (6-0), l’ailière de l’OL a joué ses 20 premières minutes cette saison.

Le résultat final est presque anecdotique. L’OL a certes fait le travail en assurant sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France féminine contre le FC Nantes (6-0). Seulement, tous les regards étaient rivés sur la numéro 14 lyonnaise. Elle avait délaissé son traditionnel 20 pour les besoins de la coupe, mais Delphine Cascarino était bien la star de cet après-midi dominical à Décines. Voir son nom apparaître dans le groupe retenu par Sonia Bompastor avait déjà créé une vague d’excitation, mais ce n’était rien à côté de l’ambiance qui a accompagné le 4e changement de l’OL contre Nantes.

En laissant sa place, Amel Majri a ouvert la porte au retour de sa grande copine sur les terrains français. Après 252 jours d’absence, Cascarino a enfin retrouvé la joie de disputer un match et laissé derrière elle les galères liées à sa rupture du ligament croisé contractée en mai 2023 au Parc des Princes. "C’est une immense joie d’avoir refoulé la pelouse ce dimanche. J’attendais ça depuis très longtemps, ça a été beaucoup de travail. Je suis très contente. C’était important de retrouver du temps de jeu et du plaisir, car je suis passée par des moments difficiles."

Proche de marquer pour son retour

Sur le flanc pendant huit mois, Delphine Cascarino a regardé de loin ses coéquipières réaliser un sans-faute en championnat et assurer une qualification tranquille en Ligue des champions. Si elle concède qu’il lui faudra plusieurs semaines pour retrouver son rythme de croisière, Delphine Cascarino se considère à 100% et n’a rien perdu de ses qualités de vitesse. Elle aurait même pu inscrire un but dès son entrée en jeu pour rendre ce retour encore plus beau. Mais dimanche, l’essentiel était ailleurs pour l’internationale française, qui a les Jeux Olympiques dans le viseur.