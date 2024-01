Mercato : l’OL déjà rembarré par Höjbjerg ?

À la recherche d’un deuxième élément au milieu après Matic, l’OL a notamment ciblé Pierre-Emile Höjbjerg. Toutefois, le milieu danois ne devrait pas donner suite à l’intérêt lyonnais.

Quatre jours. C’est le temps qu’il reste à l’OL pour s’armer correctement avant que minuit ne sonne le 2 février prochain. Battue une deuxième fois de suite en Ligue 1, la formation lyonnaise n’est toujours pas guérie et la fin du mercato doit permettre de combler certains vides. Celui du milieu de terrain particulièrement. Avec Nemanja Matic, la direction a déjà réussi à attirer un joueur d’expérience malgré son âge avancé, mais le Serbe ne doit pas constituer l’unique renfort dans ce secteur. David Friio et ses équipes travaillent donc à la recherche d’une deuxième arrivée pour venir concurrencer Corentin Tolisso et Maxence Caqueret, décevants depuis le début de la saison malgré un mieux à la fin de l’année. L’OL prospecte large et aurait notamment coché le nom de Pierre-Emile Höjbjerg sur sa liste d’après Foot Mercato.

Le projet sportif pas assez séduisant ?

À 28 ans, le milieu danois représenterait un renfort d’expérience dans l’entrejeu lyonnais. En plus d’être international danois et d’avoir participé à des tournois internationaux, Höjbjerg possède pour lui de parler le français, sa mère était originaire de l’Hexagone. Actuellement sur le banc à Tottenham depuis l’arrivée d’Ange Postecoglou, le Danois a une place à gagner pour l’Euro 2024 avec sa sélection et a besoin de jouer. L’OL a flairé le bon coup, même si le prix du transfert risque d’être élevé. Mais le joueur a-t-il seulement envie de rejoindre la capitale des Gaules, même dans son désir de temps de jeu ? D’après Sky Sport Germany, l’intérêt lyonnais est bien arrivé jusqu’aux oreilles de Pierre-Emile Höjbjerg mais ce dernier, courtisé à travers le Vieux Continent, n’aurait pas donné suite aux avances prononcées de l’OL. Une piste déjà morte dans l’œuf ?