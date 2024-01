Mercato : l’OL a quatre jours pour finir de se mettre à niveau

Avec une fin de mercato qui se termine jeudi 1er février à 23h59, l’OL n’a plus le temps. Les heures sont comptées pour réussir à faire les derniers ajustements qui doivent permettre de se maintenir en Ligue 1.

Après l’embellie du mois de décembre, de nombreuses voies s’étaient élevées pour remettre en question la volonté de John Textor de quasiment tout changer. Avec trois victoires de suite, certaines appelaient à faire confiance au groupe de l’OL et à n’effectuer que quelques retouches. Malheureusement, le début d’année 2024 a montré que cet effectif était toujours mal construit et que le mercato hivernal devait servir à rééquilibrer l’ensemble afin de permettre au club d’atteindre l’objectif du maintien.

Une mission plus que jamais d’actualité après les deux défaites de suite en Ligue 1 contre Le Havre (3-1) et Rennes (2-3) vendredi. Après quatre arrivées, l’OL a désormais quatre jours pour tenter d’ajuster ce qui est encore possible dans le groupe de Pierre Sage. Les prochaines heures et prochains jours s’annoncent intenses pour la cellule de recrutement.

Les postes encore à pourvoir ?

Avec Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana, Gift Orban et Nemanja Matic, l’OL s’est plutôt montré actif pour le moment sur le marché des transferts. Mais John Textor avait promis entre cinq et six arrivées. C’était avant plusieurs départs et aujourd’hui, le nombre de recrues pourrait bien être supérieur à celui initial. En conférence de presse, Pierre Sage avait avoué, avant l’arrivée de Matic, la volonté de signer un élément offensif supplémentaire, un milieu et un renfort défensif.

Trois arrivées qui porteraient donc à huit les recrues hivernales. Encore faut-il les trouver ? Sur le front de l’attaque, c’est avant tout un ailier qui est recherché et la piste prioritaire reste Arnaut Danjuma. Seulement, Everton se montre dur en affaires et n’est pour le moment pas disposé à casser le prêt du Néerlandais pour qu’il retrouve Villarreal et ensuite l’OL. L’intérêt des Toffees pour Saïd Benrahma, autre piste lyonnaise en stand-by, pourrait bien débloquer le dossier qui traîne en longueur depuis plusieurs semaines…

Attendre, c’est ce que font les supporters lyonnais depuis plusieurs mercatos dans la quête d’un milieu de terrain défensif. Avec Matic, l’OL a enfin trouvé ce renfort espéré depuis plus d’un an, mais le Serbe ne serait pas la seule recrue dans ce secteur de l’entrejeu. Corentin Tolisso et Maxence Caqueret alternent le bon et le très moyen et un renfort de plus ne serait pas de trop. Les pistes ont été nombreuses, allant de Baptiste Santamaria au milieu turc de Fenerbahçe İsmail Yüksek avant que l’intérêt pour le francophone Pierre-Emile Hojbjerg (28 ans, Tottenham) ne pointe le bout de son nez ces dernières heures.

Possédant un capital expérience, le milieu danois correspond au profil recherché par David Friio et son équipe de recrutement, mais il a un prix et reste suivi par plusieurs autres écuries européennes. De quoi le pousser à repousser les avances lyonnaises ? C’est ce qui serait la tendance d’après Sky Sport Allemagne. Les renforts d’un ailier et d’un milieu semblent aujourd’hui les pistes prioritaires de la cellule de recrutement qui a prouvé sa capacité à travailler sous les radars avec Fofana et Orban, de quoi réserver des surprises pour la fin de ce mercato ?

Diomandé et Alvero, seuls départs ?

En ajoutant a minima deux joueurs supplémentaires, l’effectif de Pierre Sage reste toujours aussi pléthorique et l’OL cherche aussi des portes de sortie à certains. Plusieurs éléments ont déjà mis les voiles de façon temporaire avec Jeffinho (Botafogo) et Mamadou Sarr (Molenbeek) tandis que Diego Moreira (Chelsea), Tino Kadewere (Nantes) et Rémy Riou (Paris FC) ont définitivement fait leurs valises. Qui pour les suivre ? Face à l’intérêt lyonnais pour Danjuma, Everton aurait demandé en échange la venue de Jake O’Brien.

La révélation de la première partie de saison de l’OL n’est malgré tout pas à vendre et si départ défensif il y a, il faudrait plutôt regarder du côté de Sinaly Diomandé. Encore hors du groupe contre Rennes, l’Ivoirien n’a pas d’avenir à court terme à Décines. Le RB Salzbourg aimerait s’offrir ses services, mais la première offre autrichienne a été rejetée. De son côté, le joueur serait peu enclin à rejoindre le giron Red Bull d’après nos informations et souhaiterait avant tout l’Espagne ou l’Angleterre. Face à l’absence d’offres, se résoudra-t-il à accepter le challenge autrichien qui peut servir de tremplin comme l’a prouvé l’exemple Oumar Solet ?

Comme c’est le cas depuis plusieurs mercatos, Sinaly Diomandé devrait animer la dernière ligne droite dans le sens des départs. Cela devrait également être le cas pour Skelly Alvero. Ayant eu la confiance de Fabio Grosso pendant deux mois, le milieu n’a pas convaincu Pierre Sage depuis sa prise de fonction. Titulaire à Lens, il n’a depuis pas refoulé les pelouses de Ligue 1 et un prêt est à l’étude pour l’ancien Sochalien. Mis au courant de la situation, le Werder Brême aimerait un prêt avec option d’achat d’après L’Équipe et Sage n’a pas fermé la porte à ce départ, si tout le monde y trouve son compte. Si certaines rumeurs sont apparues ces dernières semaines autour de Lovren, Tolisso, Henrique ou encore Nicolas Tagliafico avec le Betis, il sera difficile de se séparer des deux premiers cités en raison de leur salaire. Néanmoins, l'OL va devoir s'activer dans un sens comme dans l'autre pour trouver le bon compromis.