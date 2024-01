OL académie : A 10, les U19 ramènent un bon nul de Troyes (1-1)

Malgré l'exclusion de Thiema Gueye, les U19 de l'OL ont réussi à conserver le match nul sur le terrain de Troyes (1-1).

On peut dire que le plus important a été préservé. Ce dimanche, les U19 de l'Olympique lyonnais voyageaient à Troyes en début d'après-midi. Toujours privé de plusieurs éléments dans le secteur offensif (Meyo et Pedro Vanga blessés, Garnier en réserve), ils devaient absolument ne pas perdre, et si possible glaner les trois points, dans sa course aux play-offs.

Ce choc chez le quatrième du championnat a plutôt bien débuté, avec l'ouverture du score de Paul Guivier juste avant la pause (43e). Mais assez rapidement, l'Estac est revenu à la marque (1-1, 55e). Ensuite, Thiema Gueye a récolté deux cartons jaunes, quittant donc ses partenaires pour la fin de la partie (75e).

L'OL a 3 points d'avance sur le 3e

En infériorité numérique, les Rhodaniens ont tenu bon afin de préserver ce résultat jusqu'au terme de la rencontre (1-1). Comme contre Auxerre la semaine passé (0-0), l'OL obtient un point de sa confrontation avec une grosse cylindrée de la poule B. Grâce à cela, il garde sa deuxième place. Avec 29 unités, les protégés d'Amaury Barlet devancent les Troyens (26) et les Strasbourgeois (26).

Rendez-vous maintenant le 10 février pour ce groupe, qui se rendra chez un mal classé, Dijon, pour tenter d'obtenir un succès et possiblement renforcer son rôle de dauphin.