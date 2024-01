OL - Nantes (6-0) : une mi-temps brouillonne, l'autre à l'endroit

Si la baisse physique nantaise a joué dans la performance globale des Lyonnaises, il faut noter que la première mi-temps fut très imprécise pour l'OL. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d'Olympique et Lyonnais.

Le top d’OL - Nantes (6-0) : un OL plus agressif et conquérant en deuxième mi-temps

Bien sûr, le retour de Delphine Cascarino est l’une des grandes nouvelles de ce 8e de finale de Coupe de France entre l’OL et Nantes. Mais au-delà des retrouvailles avec l’attaquante, il y avait un match à jouer et à gagner pour les Fenottes. C’est chose faite, et largement (6-0), mais tout ne fut pas parfait. Avant de parler du moins bon, commençons par le plus positif, à savoir le second acte des joueuses de Sonia Bompastor.

A la pause, l’entraîneure a dû exhorter ses joueuses à mieux faire, et elles lui ont plutôt bien rendu. Cinq buts inscrits, aucune situation concédée et surtout, une maîtrise totale des 45 dernières minutes. Forcément, la fatigue physique des Nantaises a pesé, mais les Rhodaniennes ont aussi haussé le curseur. Plus d’intensité, un pressing étouffant et une belle agressivité dans la surface de vérité. Avec plus d’application, le score aurait pu être plus sévère encore. Mais la prestation fut alors plus conforme aux attentes de cette rencontre vis-à-vis des championnes en titre.

Le flop : des Fenottes trop brouillonnes en première période

Mais si la deuxième mi-temps est restée autant dans les esprits, c’est parce que la première n’a pas été du même acabit (1-0). Hormis Vicki Becho, qui fêtait sa 50e avec l’Olympique lyonnais, les coéquipières d’Ada Hegerberg furent empruntées, manquant de justesse technique, mais aussi d’intensité, pour surprendre un bloc ligérien bien en place. Globalement, les leaders de D1 ont semblé subir le plan de leur adversaire.

Car si ce dernier a laissé la possession, il a en revanche refusé de s’en débarrasser lorsqu’il l’avait. De plus, il n’a pas hésité à aller chercher haut les partenaires de Griedge Mbock. L’agressivité à bon escient des pensionnaires de D2, couplée aux nombreuses imprécisions et au manque de rythme de l’OL, a conduit à cette performance moyenne avant de rentrer au vestiaire. D’ailleurs, Nantes a manqué la balle de 1-1 par Ossol à la 26e minute.