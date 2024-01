Titulaire ce dimanche face à Nantes, Vicki Becho a joué son 50e match professionnel avec l'OL, à seulement 20 ans.

Depuis ses premiers ballons, Vicki Becho se montre très précoce. A seulement 15 ans, elle a remporté le championnat U19 avec le PSG en 2019. Quelques mois plus tard, âgée de 16 ans, elle a participé à son premier match professionnel, toujours avec Paris, en Coupe de France. Près de quatre ans plus tard, l'attaquante a franchi un nouveau palier.

Ce dimanche, elle a pris part à sa 50e rencontre avec l'OL, club qu'elle a rejoint en 2020. Et quoi de mieux pour fêter cela que de marquer. Elle a en effet ouvert le score face aux Nantaises après seulement 8e minute. Titulaire contre Nantes, l'internationale française parvient à obtenir du temps de jeu de manière irrégulière, malgré un effectif lyonnais très fourni devant. Elle dispute ainsi sa 15e rencontre de la saison, bien qu'elle ait la plupart du temps le rôle de remplaçante.

4 buts en 50 matchs

20 ans, Becho a joué 33 parties en championnat avec les Rhodaniennes, 9 en Ligue des champions et 6 en Coupe de France, sans oublier le Trophée des championnes gagné en début d'exercice. Au niveau du palmarès, celui-ci est garni par une coupe, une D1 et un Trophée des championnes.

Pour la native de Montreuil, en région parisienne, le prochain axe de progression consistera notamment à améliorer ses statistiques face au but (seulement cinq réalisations avec les Fenottes) et sa prise de décision, mais ses qualités lui confèrent déjà un beau bagage physique et technique.