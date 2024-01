OL - Mercato : vers un prêt au Werder Brême pour Skelly Alvero ?

Pas dans les petits papiers de Pierre Sage, Skelly Alvero pourrait partir en prêt en Allemagne, du côté du Werder Brême, pour la fin de saison.

Après Amine Sarr à Wolfsburg, l'OL va-t-il prêter un deuxième joueur en Allemagne cette saison. Selon L'Equipe, c'est en tout cas la direction que pourrait prendre Skelly Alvero. Le quotidien sportif évoque des échanges entre les dirigeants rhodaniens et le Werder Brême pour un transfert temporaire du jeune milieu de terrain de 21 ans, en manque de temps de jeu sous Pierre Sage.

L'ancien Sochalien, arrivé l'été dernier à l'Olympique lyonnais, n'a plus porté le maillot des septuples champions de France (2002-2008) depuis le revers à Lens (3-2). Ce jour-là, le 2 décembre 2023, il avait concédé un penalty. Légèrement blessé, malade, non convoqué ou gardé sur le banc, le footballeur de la génération 2002 a subi de plein fouet la nomination du nouvel entraîneur. Jusqu'à là, il avait plus ou moins réussi à faire son trou dans le groupe (sept rencontres d'août à novembre, dont cinq comme titulaire).

Une option d'achat serait envisagée

Afin de poursuivre sa progression, il a donc logiquement besoin de disputer des matchs. Pour cela, l'OL aimerait le prêter d'ici la fin du mercato. Cela aurait pu être à Molenbeek, mais Alvero ne privilégie pas cette option. Sunderland ce serait également manifesté. Toutefois, c'est bien l'actuel 13e de Bundesliga qui tiendrait la corde. Il aurait même déjà formulé une offre de prêt avec une option d'achat à l'issue de l'exercice en cours.