Mercato : Benzema à l’OL ? "C’est totalement faux"

Dans les rumeurs depuis quelques jours, le retour de Karim Benzema à l'OL ne devrait rester qu’au simple stade du rêve. L’entourage du joueur a tenu à démentir.

Il a bien essayé de faire jouer ses relations avec l’Arabie Saoudite, mais John Textor va très certainement vivre la même désillusion que Jean-Michel Aulas. Comme son prédécesseur, l’Américain aurait caressé le doux rêve de faire revenir Karim Benzema à l’OL, mais comme 'JMA', cette envie ne devrait pas dépasser le stade du rêve. Mardi, une dépêche de l’AFP a donné un peu de poids à la possibilité de revoir l’attaquant français dans son club formateur. Benzema aurait demandé à quitter Al-Ittihad, qui lui aurait proposé un prêt dans un autre club saoudien. Une option repoussée par le Français, qui se sentirait "incapable de donner le meilleur de lui-même à cause de la pression", d'après nos confrères. Seulement, cette version a été démentie par l’entourage du joueur auprès de L’Équipe, affirmant que "ce sont des inventions des médias".

Néanmoins, voir Karim Benzema de retour à l’OL est-il également du domaine du fantasme ? Là aussi, le Ballon d’Or et son clan ont tué dans l’œuf ce que les supporters lyonnais espèrent depuis des années, mais peut-être un peu moins cet hiver en raison de la dynamique du club lyonnais. "C'est totalement faux ! Les médias ne savent plus quoi inventer. Plus c'est gros, mieux c'est." Les chances de voir l’enfant de Bron revêtir de nouveau le maillot lyonnais étaient déjà minces, le joueur ayant souvent exprimé vouloir rester sur la belle image de son départ en 2009. Elles semblent plus que jamais proches de l'impossible.