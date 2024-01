OL : Diomandé, l'un des dossiers de cette fin de mercato

En cette fin de mercato, outre les arrivées, l'OL voit aussi quelques joueurs être sur le départ. C'est le cas de Sinaly Diomandé, courtisé par Salzbourg.

Entre le mercato, les rencontres de l'Olympique lyonnais et la situation de crise en Ligue 1, on a parfois tendance à oublier certains garçons n'entrant plus dans les plans de Pierre Sage et du staff technique. C'est le cas notamment de Sinaly Diomandé, plus apparu avec l'OL depuis le revers face à Lille le 26 novembre (0-2).

Alternant entre les convocations dans le groupe, mais sans entrer en jeu, et les absences de l'effectif les jours de match, l'Ivoirien ne vit clairement pas sa meilleure période rhodanienne. Toutefois, il est possible que le défenseur central connaisse ses derniers moments au club. En effet, comme l'indique L'Equipe, une information déjà évoquée voilà une dizaine de jours, une écurie autrichienne est sur les rangs pour attirer le footballeur de 22 ans.

Diomandé plutôt attiré par l'Angleterre et l'Espagne

Alors qu'Oumar Solet, lui-même ancien élément lyonnais, est sur le départ, le RB Salzbourg pourrait se tourner vers Diomandé pour le remplacer. La formation appartenant à la galaxie Red Bull aurait formulé une proposition très récemment, néanmoins, cette éventuelle mutation serait corrélée à celui de Solet, un mouvement en entraînant un autre.

Selon nos informations, l'international ivoirien (11 sélections) serait davantage séduit par l'Angleterre ou l'Espagne. Seulement, il apparaît que cet hiver, les prétendants ne se bousculent pas au portillon pour le faire venir. Par ailleurs, son intention serait plutôt de se tourner vers un prêt de six mois qu'un transfert sec.

Un avenir bouché à l'OL

Son avenir en tout cas ne semble plus s'écrire à Décines. Sous contrat jusqu'en 2025, Diomandé a disputé 10 affiches de Ligue 1 cette saison, mais lorsque les absences ont touché le secteur central de la charnière de l'OL, il n'a pas eu sa chance. Avec L'arrivée d'Adryelson, et même si Mamadou Sarr est parti en prêt, il reste encore dans la hiérarchie derrière Jake O'Brien, Duje Caleta-Car, Dejan Lovren, Clinton Mata et donc le Brésilien.

Si aucune solution n'est trouvée dans ce dossier d'ici au soir du 1er février, l'axial droit pourrait vivre un exercice blanc jusqu'à juin prochain. Forcément pénalisant pour toutes les parties, encore plus pour le sportif, alors qu'il arrivera à un an de la fin de son bail.