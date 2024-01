Mercato : L’OL va-t-il toucher de l’argent grâce à Solet ?

Oumar Solet lors de Milan AC – RB Salzbourg. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP)

Ayant quitté l’OL il y a trois ans et demi, Oumar Solet pourrait faire son retour en Ligue 1. Le défenseur central serait en discussions avec le LOSC tandis que le club lyonnais possède un intéressement.

Il fait partie de ces jeunes joueurs sur lesquels l’OL avait choisi de miser très tôt pour terminer leur formation et espérer un avenir professionnel. Finalement, Oumar Solet s’était contenté de quatre petites apparitions avec le groupe pro (2 en Ligue 1, une en Coupe de France et Coupe de la Ligue). Peut-être un peu trop impatient alors qu’il n’avait pas la vingtaine, le défenseur a finalement mis les voiles vers le RB Salzbourg à l’été 2020. "J’étais renfermé sur moi-même, souvent très triste. Ça m’est arrivé de montrer ma déception et personne n’a réagi, a-t-il avoué récemment dans les colonnes du Parisien. J’attendais des gens autour de moi qu’ils m’encouragent. Malheureusement, nous n’étions pas sur la même longueur d’onde."

Un intéressement de 15% sur une plus-value

En Autriche depuis trois ans et demi, Oumar Solet s’est forgé une réputation et à 23 ans, l’ancien international U20 français suscite les convoitises. Un départ durant l’hiver n’est pas à exclure, d’autant plus que les courtisans sont nombreux. D’après le média autrichien LAOLA1, Solet fait l’objet d’une cour assidue de Lille pour venir renforcer l’arrière-garde nordiste qui pourrait rapidement perdre Tiago Djalo et/ou Lenny Yoro.

Alors qu’il avait été vendu 4,5 millions d’euros à l’été 2020, un transfert d’Oumar Solet est aujourd’hui estimé à 17 millions d’euros. Une somme conséquente qui pourrait faire les affaires de l’OL. En effet, le club lyonnais avait intégré un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value. Ce qui représenterait 2,5 millions d’euros en l’état. Pas la somme du siècle, mais toujours ça de pris pour les finances.