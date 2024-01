Coupe de France : Pontarlier - OL en direct sur France 3 régions

À l’occasion des 32es de finale de Coupe de France, France Télévision et beIN Sports se partageront la diffusion. Pour regarder Pontarlier - OL, France TV a ouvert ses trois canaux régionaux avec France 3 Alpes, Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté.

Dimanche à 14h30, il n’y aura pas d’excuse pour ne pas être devant sa télé pour suivre l’entrée en lice de l’OL en Coupe de France. Après une grosse quinzaine de jours de trêve, les Lyonnais seront de nouveau sur le pré pour cette première en 2024 du côté de Besançon. Non pas pour affronter une des formations de la ville franc-comtoise, mais bien pour croiser le fer contre le CA Pontarlier pour ce 32e délocalisé. Quand le stade Léo Lagrange affichera complet avec 10 000 spectateurs, les supporters de l’OL qui n’auront pas fait le déplacement en raison du nombre limité de places (614) auront l’embarras du choix pour suivre la rencontre à la maison.

Diffusé également sur beIN Sports 3

Comme c’est le cas depuis la saison dernière, la Coupe de France est codiffusée par France Télévisions, diffuseur historique, et beIN Sports. La chaîne qatarie a choisi de réserver son canal 3 pour la diffusion de CA Pontarlier - OL, mais il faut bien évidemment être abonné pour pouvoir le suivre de cette manière. Mais que ceux qui n’ont pas d’abonnement à beIN se rassurent, France Télévisions a décidé d’ouvrir trois de ses canaux régionaux pour ce match entre le club de National 3 et celui de Ligue 1. Il sera possible de voir gratuitement le 32e de finale sur France 3 Alpes, France 3 Rhône-Alpes et France 3 Bourgogne-Franche-Comté. On l’a dit, aucune excuse ne tient.