En passe de devenir les deux premières recrues de l’OL cet hiver, Lucas Perri et Adryelson ont déjà vécu une expérience à l’étranger. Avec une réussite toute relative.

Ils étaient attendus comme les deux premières recrues de l’hiver et ce sera bien le cas. Même si certains espéraient les voir dès la reprise de l’entraînement de l’OL le 31 décembre, Lucas Perri et Adryelson seront bien des joueurs lyonnais dans les prochaines heures. Débarqués à Lyon mardi après-midi, les deux Brésiliens doivent encore passer leur visite médicale pour définitivement s’engager avec le club rhodanien. Ils deviendraient du même coup les 25e et 26e Auriverde à poser leurs valises entre Rhône et Saône. Cette arrivée dans la capitale des Gaules n’est en tout cas pas la première expérience à l’étranger pour Perri et Adryelson.

L'Angleterre et les Emirats Arabes Unis comme destination

Si le portier a livré quelques mots en anglais à son arrivée à l’aéroport Saint-Exupéry mardi, c’est en partie grâce à son expérience vécue en Premier League il y a cinq ans. Sans le savoir encore, Perri allait déjà rejoindre une formation appartenant à Eagle Football avec Crystal Palace. À l'époque, John Textor n'avait pas encore fait irruption dans le quotidien londonien, mais les Eagles avaient accueilli le portier brésilien le temps d’un prêt de six mois en provenance du FC Sao Paulo.

Une demi-année en Angleterre à 21 ans et qui s’est terminée sans le moindre match joué pour Lucas Perri. Néanmoins, il sait déjà ce que représente un hiver en Europe et ne sera pas forcément surpris de ce qu’il peut trouver à Lyon. Pour Adryelson, le choc climatique sera bien plus conséquent. À 25 ans, le défenseur a déjà quitté le Brésil pendant un an, mais avait rejoint Dubaï et les Emirats Arabes Unis. Un climat exotique loin du froid rugueux lyonnais. Si le SC Al-Wasl n’avait pas levé l’option d’achat à l’issue du prêt, Adryelson avait pu enchaîner (25 matchs).