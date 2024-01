L’OL parmi les équipes les moins impactées par la CAN 2024

Ernest Nuamah lors de Mexique – Ghana (Photo by Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Avec seulement deux joueurs retenus pour la Coupe d’Afrique des Nations 2024, l’OL ne sera pas forcément le plus touché. Même si l’absence d’Ernest Nuamah est forcément préjudiciable.

Il commençait tout juste à se fondre dans le collectif lyonnais qu’il va manquer a minima trois semaines de compétition avec l’OL. Rien ne peut supplanter le fait de représenter son pays, mais Ernest Nuamah va clairement faire défaut pour les prochains matchs en raison de la Coupe d’Afrique des Nations. Avec les départs de Jeffinho et de Tino Kadewere, cette absence est d’autant plus préjudiciable pour la formation lyonnaise, désormais très limitée dans sa rotation offensive. Ils ne sont pourtant que deux joueurs à participer à la CAN 2024 en Côte d’Ivoire, mais tous deux évoluent à des postes offensifs, que ce soit Ernest Nuamah ou Mama Baldé.

L'OM décimé le 3 février pour l'Olympico ?

Pourtant, avec seulement deux représentants pour la compétition africaine, l’OL est l’une des formations de Ligue 1 la moins touchée par cette CAN 2024. Seuls Strasbourg, Rennes et Brest sont moins impactés dans l’élite français avec un seul départ. Adversaire des Lyonnais pour la reprise du championnat le 14 janvier prochain, Le Havre doit composer avec trois absences (Touré, Bayo, Ayew) mais on est loin de l’OM et de ses sept absents. Avec un OL - OM programmé le dimanche 3 février, le club marseillais devrait encore être assez décimé avec deux représentants du Maroc (Ounahi, Harit) et trois du Sénégal, tenant du titre, (Ndiaye, Sarr, Gueye) qui ont pour objectif d’aller le plus loin dans cette CAN qui se termine le 11 février.