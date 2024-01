Retenu aussi avec le Ghana, André Ayew manquera Le Havre - OL

André Ayew lors de Nantes – Le Havre (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Comme Ernest Nuamah, André Ayew a été retenu avec le Ghana pour la CAN 2024. Le joueur offensif manquera donc Le Havre - OL le 14 janvier prochain.

La liste des absents continue de s’allonger pour Le Havre. Après Rassoul Ndiaye suspendu et Abdoulaye Touré et Mohamed Bayo retenus avec la Guinée pour la Coupe d’Afrique des Nations, André Ayew fera lui aussi défaut dans les rangs normands pour la reprise de la Ligue 1 le 14 janvier prochain. Comme Ernest Nuamah du côté de l’OL, l’ancien ailier marseillais a été retenu avec la sélection du Ghana pour participer à la CAN 2024 en Côte d’Ivoire.

Quatre absents d'un côté, trois de l'autre

Néanmoins, avec seulement une demi-heure de jeu en quatre matchs disputés depuis son arrivée en Normandie courant novembre, Ayew ne s’est pas forcément rendu indispensable dans la rotation de Luka Elsner, au contraire de Touré (15 titularisations) ou Bayo. Toutefois, cela fait déjà quatre absents confirmés pour le HAC pour cette rencontre de la 18e journée de Ligue 1 contre trois pour les Lyonnais avec la suspension de Dejan Lovren et les sélections de Mama Baldé et Ernest Nuamah.