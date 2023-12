Le Havre - OL : Bayo et Touré manqueront à l'appel côté havrais

Tous deux convoqués avec la Guinée, Mohamed Bayo et Aboudoulaye Touré participeront à la Coupe d’Afrique des Nations. Les deux joueurs manqueront donc la reprise de la Ligue 1 avec Le Havre le 14 janvier (17h05) prochain contre l’OL.

Au rayon des clubs impactés par la Coupe d’Afrique des Nations, l’OL s’en sort plutôt bien. Avec seulement Mama Baldé, et en attendant la convocation d’Ernest Nuamah avec le Ghana, la formation lyonnaise ne sera privée que de deux joueurs entre le 13 janvier et le 11 février, date de la finale de la CAN. Avec Nuamah, c’est certes un titulaire en moins pour Pierre Sage, mais quand certains comme l’OM se retrouve délesté de huit éléments, l’OL n’a pas à faire la fine bouche.

Pour la reprise de la Ligue 1 le 14 janvier, le club rhodanien sera quasiment au complet même s’il devra également se passer de Dejan Lovren, suspendu. Trois absents côté lyonnais et autant du côté du Havre, premier adversaire en 2024 en Ligue 1. Comme l’OL, le HAC va devoir faire avec un suspendu (Rassoul Ndiaye) et deux joueurs convoqués pour la CAN 2024. Mohamed Bayo et Aboudoulaye Touré ont en effet été retenus dans la liste de la Guinée pour ce rendez-vous africain et manqueront donc la reprise du championnat de France.