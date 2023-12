OL - Mercato : moins de dix millions d’euros pour Diomandé ?

En marge du groupe depuis l’arrivée de Pierre Sage, Sinaly Diomandé est sur le départ. En cas d’offre aux alentours de sept millions d’euros, l’OL devrait laisser partir l’Ivoirien.

Il n’était plus appelé en sélection depuis plusieurs rassemblements et ne pas le voir dans la liste de la Côte d’Ivoire pour la Coupe d’Afrique des Nations n’a été en rien une surprise. Comme Paul Akouokou, Sinaly Diomandé n’a pas passé le cap de la pré-sélection pour la CAN 2024 qui se passe au pays. Il faut dire que sa situation à l’OL n’allait pas l’aider à gagner sa place dans les 23 Éléphants retenus pour la compétition à domicile. Après avoir réussi à tirer son épingle du jeu en début de saison, Diomandé a fait les frais de l’arrivée de Pierre Sage.

Sous contrat jusqu'en juin 2025

En marge du groupe contre Lens, Monaco et Nantes, le défenseur central était resté sur le banc contre l’OM et Toulouse. Même si Dejan Lovren sera suspendu pour les deux premiers matchs de l’année 2024, l’horizon semble bouché pour le natif de Yopougon (22 ans). Dans le désir de l’OL de dégraisser, une vente de Sinaly Diomandé ne sera pas vue d’un mauvais œil par la direction lyonnaise. Cela arrangerait tout le monde, mais malgré tout, le club ne bradera pas son défenseur qui a un contrat jusqu’en juin 2025. D’après Foot Mercato, un chèque tournant aux alentours de sept millions d’euros devrait finir par convaincre l’OL de lâcher Sinaly Diomandé, arrivé en 2019 en provenance du FC Guidars, formation malienne.