OL - Mercato : Jeffinho libérerait une place d’extra-communautaire

En attendant la reprise de l’entraînement ce dimanche, l’OL s’active en coulisses avec le mercato en approche. Au rayon des départs, le prêt de Jeffinho à Botafogo ne fait presque plus aucun doute. Un départ qui libérerait une place d’extra-communautaire dans l’effectif.

En ce samedi 30 décembre 2023, Jeffinho fête ses 24 ans. Arrivé il y a un an à l’OL, l’ailier n’a pas forcément réussi à se faire une place au soleil dans l’effectif lyonnais. Malgré quelques fulgurances à l’image de son premier match contre Grenoble en Coupe de France en février 2023, le Brésilien a surtout donné l’impression d’être un peu frêle pour le football européen. Sous contrat jusqu’en 2027 avec l’OL, Jeffinho a encore le temps de pouvoir s’imposer entre Rhône et Saône. Toutefois, ce ne devrait pas être durant cette seconde partie de saison. En effet, il est quasiment acquis qu’un retour à Botafogo pour un prêt d’un an a été trouvé avec le club lyonnais et celui de Rio de Janeiro. Un retour aux sources pour retrouver de la confiance.

Perri possède la nationalité italienne

Ce départ, même s’il affaiblirait un peu plus le secteur offensif déjà orphelin de Mama Baldé et Ernest Nuamah retenus à la CAN, permettrait à l’OL de libérer une place d’extra-communautaire dans son effectif et donc de pouvoir recruter hors des frontières de l’Union Européenne, de l’Espace économique européen (EEE) ou de pays "ne disposant pas d’accord d’association ou de coopération avec l’UE". Ils ne peuvent être qu’au nombre de quatre dans chaque club. Cela ne servira pas à Lucas Perri. Le gardien a beau être international brésilien, il possède déjà la nationalité italienne et ne prendra donc pas de place dans cette liste en cas d'arrivée hivernale, au contraire d’Andryelson, au seul passeport brésilien.