Lucas Perri avec le Brésil (Photo by CRIS BOURONCLE / AFP)

Cet hiver, Lucas Perri, ainsi que son coéquipier à Botafogo, Adryelson, devrait s’engager avec l’OL. A l’image de l’équipe brésilienne, le gardien a connu une saison contrastée, mais il garde une excellente cote au pays.

A l’Olympique lyonnais, la hiérarchie dans les cages pourrait très rapidement changer. Après avoir terminé le championnat brésilien à la cinquième place avec Botafogo, Lucas Perri, gardien de 26 ans, devrait, tout comme son partenaire à Rio de Janeiro, Adryelson (défenseur central), signer à l’OL.

Si dans un premier temps, il serait plutôt question de seconder Anthony Lopes, le grand portier (1,97 mètre) aura forcément à l’avenir l’ambition de prendre cette place de numéro 1. La suite logique pour celui qui fut l’un des, si ce n’est le “meilleur gardien” de Serie A selon Joao Pedro Fragoso, journaliste à Globo et suiveur du club de la galaxie Eagle Football.

Une saison à deux vitesses

Mais à l’image de sa formation, Perri a vécu un exercice à deux vitesses. Tout d’abord ultra-dominant et dernier rempart de la meilleure défense, il a, comme ses coéquipiers, perdu pied en fin de saison. “Il est difficile de résumer globalement ses performances, nous avoue le reporter. Elles sont étroitement liées à celle de Botafogo. A la 27e journée, il avait encaissé seulement 18 buts (17 en réalité, NDLR). Sa forme était excellente, mais à partir du moment où l’équipe est devenue fragile, il n'a plus été en mesure de faire la différence. Ils étaient solides défensivement, et lui, il faisait des arrêts incroyables.”

Au total, le natif de Campinas (Brésil), a disputé 41 rencontres entre le championnat et la Copa Sudamericana, équivalent en Europe de la Ligue Europa. Il a réalisé 19 clean-sheets, soit pratiquement un match sur deux sans concéder la moindre réalisation. En Serie A, il est notamment resté invaincu durant six affiches consécutives entre juin et juillet, soit 540 minutes.

Une période de grâce qui n’a pas connu le dénouement espéré pour diverses raisons, avec en premier lieu l’instabilité sur le banc de touche (cinq entraîneurs différents en une saison). “L’édifice est devenu plus friable, les attaquants se sont donc davantage portés vers l'avant, et lorsqu'ils le faisaient, ils finissaient par encaisser des buts, développe Joao Pedro Fragoso. La confiance a joué un rôle important également et les joueurs ont perdu beaucoup de ce point de vue là. Je pense que c'est l'un des facteurs qui l'a handicapé, mais il a été l'un des meilleurs éléments de Botafogo en championnat, même s'il s'est effondré en fin de compétition.”

Perri a un profil totalement différent de celui de Lopes

Pour ce qui est du profil, Lucas Perri va totalement dénoter d’Anthony Lopes. Entre sa taille, ses qualités ballon au pied et son aspect froid, il a tout du “gardien moderne”, comme le décrit notre confrère. “Il a une grande marge de progression. Je ne sais pas comment il va arriver à Lyon car l’OL n'est pas dans une bonne phase non plus, mais ce sera certainement génial pour lui de respirer un nouvel air et de mieux connaître le football européen. Il a déjà été à Crystal Palace (prêté par Sao Paulo de janvier à juin 2019, sans jouer), mais pour découvrir une nouvelle approche de son sport, une autre culture en France, je pense que ce sera très bien”, estime le journaliste.

Devenu troisième gardien dans la hiérarchie de la Seleção, derrière Alisson (Liverpool) et Ederson (Manchester City), Perri “n’a pas de défaut majeur”, indique Joao Pedro Fragoso. Néanmoins, des erreurs lui sont imputables, à l’image des parties face à Grêmio (3-4), Palmeiras (3-4) et Vasco de Gama (1-0). Ces défaites sont toutes intervenues en fin d’exercice, ce qui n’est certainement pas un hasard. Des reproches peuvent ainsi lui être faits au sujet de son placement à moyenne distance, qui n’est pas toujours optimal.

Performant dans le un contre un

Pour le reste, “il est en général très bon”, se révélant particulièrement efficace dans les duels en un contre un. “Lorsque l’adversaire se présente devant lui, il semble grandir incroyablement. Je me souviens de très peu de fois où il a concédé un but sur ce type d’action, expose le suiveur de Botafogo. Il sait très bien fermer les espaces. Dans la seconde où il doit prendre une décision, il fait en sorte que l'attaquant frappe là où il souhaite qu'il tire pour qu'il puisse faire l'arrêt.”

Dans le vestiaire, si tous les joueurs “avaient une certaine voix”, Perri n’était pas l’un des cadres du groupe, même si son poste faisait de lui un membre important. “Il n'avait pas encore ce profil de leader. Peut-être parce qu'il venait d'arriver (août 2022), qu'il était jeune”, rapporte Joao Pedro Fragoso. A son arrivée, le portier ne devrait donc pas poser de problème s’il endosse effectivement le statut de remplaçant, bien que le seul juge de paix reste le terrain. Il aura aussi besoin de s’acclimater à son nouvel environnement, à la Ligue 1, mais à terme, l’Olympique lyonnais a potentiellement mis la main sur un “très bon gardien”.