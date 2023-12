Lucas Perri à l’entraînement avec le Brésil (Photo by CRIS BOURONCLE / AFP)

Très certainement première recrue hivernale de l’OL, Lucas Perri devrait avant tout s’acclimater lors de la deuxième partie de saison. La concurrence avec Anthony Lopes ne devrait avoir lieu qu’à partir de l’été prochain.

Noël n’est que dans deux jours, mais pour les clubs de foot, il faudra encore patienter un peu avant de pouvoir faire ses emplettes de fin d’année. Le 1er janvier marque officiellement l’ouverture du marché hivernal des transferts et les formations sont déjà sur le qui-vive. C’est notamment le cas de l’OL qui a pour ambition de se renforcer de façon importante cet hiver. Malgré les trois victoires de suite en championnat et une sortie de zone rouge lors de la 17e journée, la direction lyonnaise reste persuadée qu’il faut changer certaines choses dans l’effectif de Pierre Sage, qui sera maintenu d'après les informations d'Olympique-et-Lyonnais. Tout en ne souhaitant pas bouleverser la bonne dynamique sur laquelle sont les joueurs lyonnais depuis deux semaines. Le dossier Lucas Perri est l’exemple même de la stratégie que souhaite adopter l’OL au moment du passage à la nouvelle année.

Six mois pour s'acclimater

Annoncé dans les petits papiers de l’OL depuis plusieurs semaines et mois, le gardien brésilien n’a toujours pas signé. Néanmoins, au coup d’envoi des soldes d’hiver, Perri devrait bien être la première recrue lyonnaise. Un joli coup qui porterait encore l’étiquette de la multipropriété sous John Textor mais l’arrivée du portier de Botafogo ne devrait pas bousculer l’ordre établi entre Rhône et Saône, selon L’Équipe. L’international auriverde (0 sélection, mais retenu depuis septembre), qui possède un passeport italien, devrait débarquer comme doublure d’Anthony Lopes pour les six prochains mois.

Une volonté de la part de l’OL de se renforcer tout en ne créant pas la zizanie dans le vestiaire lyonnais en remettant en cause le statut de l’un des vice-capitaines. Ces six premiers mois devraient avant tout permettre à Lucas Perri de s’acclimater à son nouvel environnement afin d’être ensuite fin prêt pour la saison 2024-2025. À ce moment-là, la concurrence avec Lopes, sous contrat jusqu’en juin 2025, fera rage. En espérant que l’OL soit toujours en Ligue 1.