Le patron de l’OL, l’Américain John Textor / (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Botafogo a présenté son nouvel entraîneur en la personne de Tiago Nunes. C'est le président John Textor qui l'a présenté à travers une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Les internautes avaient laissé John Textor hors de lui, criant à la corruption, après une défaite de Botafogo face à Palmeiras (3-4 après avoir mené 3-0). Ils l'ont retrouvé ce jeudi, bien plus souriant, dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Le propriétaire du groupe Eagle Football a troqué le maillot d'O Glorioso pour une chemise plus conventionnelle au moment d'annoncer le nouvel entraîneur du club de Rio de Janeiro.

Après une série de six matchs sans victoire, Lucio Flavio a été licencié pour être remplacé par Tiago Nunes. Désormais deuxième du championnat brésilien, après avoir longtemps cru à un titre aisé, Botafogo a perdu une avance considérable et John Textor a dû agir.

Tiago Nunes est le cinquième entraîneur de Botafogo cette saison. Luís Castro, parti à Al-Nassr début juillet, Claudio Caçapa sous la forme d'un intérim, puis Bruno Lage et Lucio Flavio se sont succédé sur le banc brésilien. Le groupe de John Textor s'est aussi séparé de Laurent Blanc à l’OL et Vincent Euvrard à Molenbeek. Crystal Palace est le seul club d'Eagle Football à ne pas avoir changé de coach en faisant toujours confiance à Roy Hogdson et ses 76 printemps.