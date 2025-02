L'OL fait front derrière Textor dans sa bataille contre al-Khelaïfi

John Textor et Paulo Fonseca (OL) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Le président de l'OL, John Textor, vent debout contre Nasser al-Khelaïfi, a reçu le soutien de Paulo Fonseca et Alexandre Lacazette.

Ces derniers jours, John Textor est au centre de l’actualité. En effet, mercredi, des extraits concernant la réunion du 14 juillet 2024 au sujet des droits TV ont été dévoilés par France 2 et L’Équipe. Lors de cette réunion, le président de l’OL a eu une altercation avec Nasser al-Khelaïfi. Et même si pour de nombreuses personnes, cette altercation fait débat, le club lyonnais soutient son président comme c’est le cas pour Paulo Fonseca et Alexandre Lacazette.

"On soutient ce que dit notre président"

En effet, le technicien portugais a apporté son soutien à John Textor lorsqu’il a été interrogé à ce sujet en conférence de presse vendredi. "Je soutiens notre président. Mais je ne peux rien dire de plus. Je pense qu’il comprend ce qu’il se passe et lui, il pense qu’il faut du changement sur certaines choses. Je soutiens totalement John", a déclaré le coach lyonnais.

Même chose pour le capitaine de l’OL, qui a informé que la plupart du vestiaire était en accord avec l'Américain. "Je n’ai pas eu l’avis de tous les joueurs. Mais on soutient ce que dit notre président."