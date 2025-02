Wendie Renard et Selma Bacha lors d’Autriche – France en septembre 2023 (Photo by GEORG HOCHMUTH / APA / AFP) / Austria OUT

Trois matchs internationaux sont programmés pour ce vendredi. Deux rencontres opposeront des joueuses de l'OL avec Allemagne - Pays-Bas et France - Norvège.

Un beau programme international s’annonce pour ce vendredi. Effectivement, trois rencontres sont programmées, et au moins une joueuse de l'OL fait partie des équipes concernées. La première Lyonnaise concernée est Sofie Svava. La latérale gauche a été sélectionnée avec la sélection nationale du Danemark. Pour leur premier match, les Danoises seront opposées à la Suède ce vendredi à 19h15. Et quatre jours plus tard, Sofie Svava et ses partenaires affronteront l'Italie.

Däbritz contre Van de Donk, les Françaises face à Hegerberg

La suite promet d'être plus croustillante. Effectivement, l'équipe nationale des Pays-Bas jouera contre l'Allemagne à 20h45. Il s'agira donc d'une confrontation entre Sara Däbritz et Daniëlle van de Donk. Un duel entre ces deux Lyonnaises qui promet d’être très intéressant. Pour la suite de la Ligue des Nations, les Néerlandaises affronteront l'Écosse, le 03 février à 20h30. En ce qui concerne les Allemandes, leur prochaine rencontre sera contre l'Autriche, le 25 février à 18h15.

Mais ce qui intéresse certainement le plus les supporters de l'OL se déroulera à Toulouse avec la France reçoit la Norvège à 21h10. L'occasion pour regarder un match dans le match entre les internationales françaises et Ada Hegerberg. Le duel entre la capitaine norvégienne et Wendie Renard promet.