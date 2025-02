La joie de Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico lors d’OL – Reims (Photo by Alex MARTIN / AFP)

En fin de contrat avec l’OL en juin, Nicolas Tagliafico ne ferme pas la porte à une prolongation. Dans un long entretien accordé à Olympique-et-Lyonnais, le latéral argentin confesse que la fin de saison aura une grosse importance sur son choix.

Il n’est pas le plus bavard des joueurs de l’OL et pourtant, pendant près d’une demi-heure, Nicolas Tagliafico s’est laissé porter par les différentes thématiques, ne se cachant jamais derrière certaines excuses. De la déception de ne pas retrouver l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa, à l’arrivée de Thiago Almada ou encore la venue du PSG dimanche, l’Argentin s’est prêté au jeu des questions - réponses avec Olympique-et-Lyonnais. L’intégralité de cet entretien fleuve sera à retrouver dimanche matin sur notre site, mais comme mise en bouche, le latéral lyonnais a accepté de se pencher sur la question de son avenir. De retour à un très bon niveau ces dernières semaines, Nicolas Tagliafico reste malgré tout un joueur en fin de contrat en juin prochain.

Si Abner a été une bonne surprise sur la première partie de saison, le champion du monde reste l’un des joueurs les plus fiables du collectif lyonnais. Depuis plusieurs jours, une sorte de propagande sur les réseaux a vu le jour afin de pousser la direction à prolonger Tagliafico. Selon les informations d’Olympique-et-Lyonnais, la volonté du club est réelle. Mais pour le moment, rien n’a été engagé, comme nous l’a concédé le numéro 3 lyonnais. "Non, je n'ai pas parlé avec le club, mais je pense qu'au final, étant en février, c'est un peu tôt pour analyser le marché de juin. Mais probablement, quand il y aura des options, je parlerai avec le club et on verra ce qui est le mieux."

"Une qualification en Ligue des champions ? Pourquoi pas…"

Depuis son arrivée à l’été 2022, Nicolas Tagliafico est souvent dans les rumeurs de départ. Entre un projet vendu qui a bien changé depuis deux ans et demi, des difficultés d’intégration ou encore certains problèmes personnels en 2023, les raisons de voir l’Argentin quitter la capitale des Gaules sont nombreuses. Pourtant, la porte est loin d’être fermée pour poursuivre l’aventure. Tagliafico se laisse un maximum d’options pour son futur et vivre une campagne de Ligue des champions avec Thiago Almada pourrait bien le séduire.

"Je n'ai pas encore décidé. Je ne sais pas ce que je vais faire et je n'ai pas encore d'offres. Donc, ça va dépendre beaucoup de ce qui se passe. De ce qui se passe d'ici à quelques jours, à quelques semaines, s'il y a des options, comment ça va avec l’équipe. Parce qu'au final, si l'on essaie d'arriver dans les quatre premiers et qu'on se qualifie pour la Ligue des champions, il peut y avoir la possibilité, oui, pourquoi pas. Donc, ça va dépendre beaucoup de la fin de la saison ici et des options d'autres clubs."

L’OL ne reste pas en position de force, mais garde malgré tout ses chances. Et c’est déjà une belle avancée par rapport à des mois en arrière.

Retrouvez l’intégralité de l’entretien avec Nicolas Tagliafico, dimanche matin, sur Olympique-et-Lyonnais.