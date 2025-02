OL : que peut apporter Thiago Almada ?

Apparu à trois reprises jusqu'à présent avec l'OL, Thiago Almada nous laisse petit à petit entrevoir sa palette tactique et technique. Et également quelques relations privilégiées sur le terrain avec certains coéquipiers.

Bien évidemment, on attendra de voir un plus large échantillon avant d'en tirer des conclusions. Pour l'instant, Thiago Almada a porté, en trois affiches de Ligue 1, 46 minutes le maillot de l'OL. Arrivé le 15 janvier, en prêt depuis Botafogo où il a gagné le titre de champion et la Copa Libertadores, le milieu de terrain devrait s'inscrire dans la durée, du moins pour la saison suivante, avec son nouveau club. Rappelons cependant qu'à ce jour, son transfert est provisoire et sans option d'achat.

Il est difficile après trois bouts de match, surtout dans le contexte peu reluisant de l'Olympique lyonnais, de se faire une idée précise de ce qu'il peut amener à ce groupe. Néanmoins, on a pu avoir un premier aperçu de son style et de ses appétences sur le terrain. "Je trouve qu'il a de la personnalité, il ose. Il tente des frappes, il essaye de combiner et d'apporter sa grinta. Il est largement moins suffisant que peut l'être Rayan Cherki, a observé Nicolas Puydebois, notre consultant, dans Tant qu'il y aura des Gones. Bien sûr, il a tout à prouver, donc on verra. Mais aujourd'hui, il m'interpelle, je pense qu'il a des choses à apporter par sa fougue et sa générosité. J'ai aussi bien aimé sa complémentarité avec Malick Fofana. Ils se trouvaient bien."

Un futur quatuor avec Fofana, Cherki et Tolisso ?

Déjà quelques relations privilégiées, bien que cela reste à démontrer sur la durée, avec deux des offensifs les plus importants cette saison pour les Rhodaniens. Pour l'instant cantonné à un rôle de remplaçant, l'Argentin de 23 ans peut-il se faire une place à leurs côtés ? "Thiago est un joueur très fort avec beaucoup de qualité. Il sera très important pour nous dans le futur. Il est très intéressant, vraiment fort techniquement. Il travaille aussi beaucoup pour l’équipe. On peut avoir la possibilité d’avoir Rayan et Thiago en même temps, mais, on ne veut pas non plus compliquer les choses pour le moment, a confié Paulo Fonseca suite au succès face à Reims dimanche (4-0). On a beaucoup de boulot. Dans le futur, on peut avoir une structure différente pour les avoir tous les deux sur le terrain."

Il est vrai que cette association, avec également Fofana et sa vitesse ou encore Corentin Tolisso, en grande forme, peut faire des étincelles. C'est pour l'heure de la fiction, et il faudra voir si cela peut être mis en place. On a vu ce quatuor lors du dernier quart d'heure ce week-end, ce qui a donné des séquences plutôt intéressantes. Mais la rencontre était déjà pliée, et les Rémois ont en partie évolué à 10. Il sera intéressant de noter si dans les semaines à venir, l'entraîneur portugais choisit de l'aligner d'entrée ces quatre footballeurs.

6 mois pour s'adapter avant de récupérer un rôle plus important

Avant cela, il faudra sûrement qu'Almada poursuive sa période d'adaptation à la vie française. "Il doit s'imprégner et découvrir ce championnat, qui est différent de ce qu'il a connu jusqu'ici. [...] Il arrive dans une formation convalescente. Le coach a d'abord besoin de sécuriser, de bien défendre, avant de pouvoir jouer plus offensivement avec ces deux éléments-là, a expliqué Nicolas Puydebois. Ce serait une prise de risque actuellement d'évoluer avec ces deux garçons (Cherki et Almada) dans l'entrejeu."

La question est aussi de savoir s'il est voué à succéder à l'international Espoirs français pour être la caution technique de l'Olympique lyonnais. Car l'été prochain, le numéro 18 sera une nouvelle fois au cœur du mercato. "Ils sont incomparables, ce n'est pas le même style de jeu. Mais en complément, pourquoi pas. C'est un bon joueur, il a du ballon. Il aime combiner, est très bon techniquement sur les passes, les redoublements, a souligné l'ancien milieu offensif rhodanien Enzo Reale. En revanche, ce n'est pas lui qui va faire des courses folles."

Des interrogations à lever pour Almada

L'ex-membre du GOAL FC, retraité des terrains depuis peu, a fait part de ses interrogations au sujet du champion du monde 2022. "Je ne sais pas ce qu'il va valoir sur le long terme. J'émets quelques doutes sur son physique, sa capacité à accélérer le jeu avec les jambes. Par la passe oui, mais avec des courses, j'en suis moins sûr, même si sa mission ne sera pas forcément de gagner des duels, mais de faire jouer l'équipe. Il devra être bien entouré pour briller", a-t-il affirmé.

Nicolas Puydebois est un peu moins circonspect, mais il attend lui aussi de voir comment va se dérouler la fin de saison pour Almada et le club rhodanien. "Est-ce lui qui compensera la possible perte de Cherki, j'imagine plutôt un OL évoluer de manière différente", a-t-il estimé. Outre la qualification européenne à aller chercher et le parcours en Ligue Europa, les performances du natif de Buenos Aires seront l'autre point à observer d'ici à la mi-mai.