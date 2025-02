Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" est revenu sur la victoire de l'OL contre Reims (4-0). Avec Sofiane Atik comme invité, ils ont fait un focus sur la saison de Corentin Tolisso qui pourrait lui rouvrir les portes de l'équipe de France.

Cela faisait plus d'un mois que l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" ne pouvait débriefer une victoire de l'OL un lundi soir. Il a fallu attendre la fin du mercato hivernal pour voir les Lyonnais retrouver le chemin du succès. Dimanche, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont pris le meilleur sur une faible équipe de Reims (4-0) et retrouvent les places européennes. L'ambiance était donc bien un peu plus souriante ce lundi à partir de 19h sur le plateau de TKYDG.

Tolisso, le vrai leader

Toutefois, l'équipe de TKYDG a apporté un bémol sur la victoire lyonnaise, notamment sur la première mi-temps avec un jeu redondant offensivement et notamment le match de Rayan Cherki, qui a brillé statistiquement, mais peut-être moins dans le jeu. C'est plutôt un avis plutôt critique qu'ont eu les consultants de "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi. De critiques, il n'en a pas été question concernant le match et la saison de Corentin Tolisso en 2024-2025.