Rayan Cherki a livré une bonne performance lors de la victoire de l'OL contre le Stade de Reims (4-0). Auteur d’un but et notamment de deux passes décisives, le Lyonnais compte déjà onze offrandes cette saison.

John Textor a choisi de ne pas se séparer de Rayan Cherki, et il a pris la bonne décision, du moins pour le moment. Ce dimanche, l’OL accueillait le Stade de Reims au Parc OL. Suite à une première période plutôt réservée, les joueurs lyonnais ont enclenché la vitesse supérieure pour finalement triompher des Rémois (4-0). Dans le lot de joueurs ayant participé à cette partie, un certain Rayan Cherki pourrait se démarquer. Effectivement, lors de ce match, le Français a marqué le troisième but de l'OL et a délivré deux passes décisives, d'abord pour Corentin Tolisso puis pour Georges Mikautazde.

Il pourrait exploser les compteurs

Avec ces deux passes décisives ce week-end, le Lyonnais compte au total onze offrandes toutes compétitions confondues cette saison (six en Ligue 1, quatre en Ligue Europa et une en Coupe de France). Il est le premier à délivrer plus de dix passes décisives depuis la saison 2020-2021. Memphis Depay était le dernier à accomplir cette performance avec douze offrandes sur tout un exercice. Avec seulement une unité de retard et pas mal de matchs à jouer encore, Rayan Cherki devrait être en capacité de dépasser le Néerlandais.