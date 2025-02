Mouctar Diakhaby, qui a subi une grave blessure en mars 2024, a été titularisé ce week-end. Pour cette première, l'ex-joueur lyonnais a inscrit un but.

Grand moment de joie pour un ancien joueur de l'OL ! En effet, Mouctar Diakhaby a fait son grand retour sur les terrains à la fin du mois de janvier. En mars 2024, lors d’une rencontre face au Real Madrid, le joueur du Valencia CF avait été victime d’une très grosse blessure au genou. Le Guinéen avait dû subir une opération d’une très grande complexité. Il avait notamment été opéré par le docteur Sonnery-Cottet, réputé pour ce type de blessure, dans un hôpital à Lyon.

En larmes après son but

Près d'un an plus tard, l'ancien défenseur de l'Olympique lyonnais (2014-2018) a fait son retour en Liga face fin janvier. Malheureusement, ses coéquipiers et lui avaient subi une lourde défaite face au FC Barcelone (7-1). Ce week-end, Mouctar Diakhaby a été titularisé pour la première fois depuis sa blessure. Aligné d’entrée ce dimanche, lors de la belle victoire du Valencia CF face à Leganès (2-0), l'ancien joueur de l'OL a trouvé le chemin des filets. Un grand moment de bonheur pour le défenseur qui a fondu en larmes après avoir inscrit ce but.