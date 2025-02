Georges Mikautadze après son but lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Lors de la victoire (4-0) de l’OL face à Reims au Parc OL, Georges Mikautadze a retrouvé le chemin du but. Cela faisait cinq matchs consécutifs que le Géorgien n’avait pas marqué en championnat.

Il a enfin retrouvé le chemin des filets. Après cinq rencontres consécutives de Ligue 1 sans inscrire le moindre but, Georges Mikautadze a inscrit son premier but de l’année 2025 en championnat face à Reims (4-0). Avec une augmentation de ses titularisations due aux blessures et aux prestations insatisfaisantes d'Alexandre Lacazette, l'attaquant lyonnais peinait réellement à se montrer dangereux ces dernières semaines. Cependant, il met un terme à une longue période sans marquer, lui qui avait inscrit un but face au PSG (3-1) en décembre dernier.

Le but du déclic ?

En effet, le Géorgien n’avait plus marqué depuis le 15 décembre lors de la défaite face aux Parisiens. Cela faisait donc presque deux mois que l’ancien joueur du FC Metz n’avait plus trouvé le chemin des filets en championnat. Mais après cinq rencontres consécutives de Ligue 1 sans la moindre réalisation, Georges Mikautadze a inscrit le quatrième but de l'OL face au Stade de Reims, après une très belle offrande de Rayan Cherki. À présent, reste à voir si ce but lui permet de retrouver de la confiance pour la suite de la saison après une prestation encore insuffisante pendant le reste de la rencontre.