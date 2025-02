OL - TKYDG : suivez "Tant qu'il y aura des Gones" en direct

Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" revient sur la victoire de l'OL contre Reims (4-0). Avec Sofiane Atik comme invité, ils feront un focus sur Corentin Tolisso et le duo Cherki - Almada.

Cela faisait plus d'un mois que l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" ne pouvait débriefer une victoire de l'OL un lundi soir. Il a fallu attendre la fin du mercato hivernal pour voir les Lyonnais retrouver le chemin du succès. Dimanche, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont pris le meilleur sur une faible équipe de Reims (4-0) et retrouvent les places européennes. L'ambiance devrait donc être un peu plus souriante ce lundi à partir de 19h sur le plateau de TKYDG.

Cherki - Almada, un duo qui peut fonctionner ?

Autour des inconditionnels, Sofiane Atik interviendra dans l'émission. Joueur du FC Bourgoin-Jallieu, il reste avant tout un amour de l'OL et il pourra apporter son œil avisé d'élément offensif pour parler notamment du duo entre Rayan Cherki et Thiago Almada, qui sera le troisième thème ce lundi. Comme vous en avez l’habitude désormais, votre émission est à suivre en direct tous les lundis à partir de 19 heures sur toutes nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.