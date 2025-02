Dans la continuité des annonces survenues fin janvier, les commissaires ont certifié les comptes d'Eagle Football Group. Mais des réserves demeurent.

Fin janvier, Eagle Football Group (EFG) a publié plusieurs communiqués pour annoncer des "avancées significatives" dans sa quête de rétablissement de la situation. Il y avait bien sûr l'argent récolté lors du mercato, soit 33,8 millions d'euros, bonus compris, sans les prêts avec option d'achat. Mais John Textor et ses acolytes ont également mis au pot, via la société mère Eagle Football Holdings.

Un versement "d'environ" 83 millions d'euros qui a dû peser dans la décision des commissaires aux comptes. Lundi 10 février, l'entreprise actionnaire de l'Olympique lyonnais a informé que ces derniers avaient donné leur aval pour valider les comptes.

Trois mois après, les commissaires revoient leur position

Les professionnels estiment que "les comptes annuels modifiés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice."

Le 8 novembre 2024, ils avaient opposé un refus à l'OL à ce sujet. Mais une première évolution positive était survenue le 27 janvier 2025, puisqu'ils "envisageaient d'émettre une opinion sans réserve et de certifier les nouveaux comptes sociaux et consolidés." Ce qu'ils ont donc fait officiellement, bien qu'il subsiste encore des interrogations.

Encore des incertitudes

"Nous attirons votre attention sur l’incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d’exploitation", ont-ils écrit. Les commissaires font là référence aux hypothèses de financement d'EFG, dont la cession des parts de Textor dans Crystal Palace, ou encore l'entrée à bourse de New York.