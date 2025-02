Le bilan du mercato hivernal de l’OL en chiffres

Cet hiver, l’Olympique lyonnais a été particulièrement actif lors du mercato. Pas dans le sens des arrivées, non, mais il a largement réduit son effectif. On recense pas moins de 9 départs dans le groupe professionnel.

Avant de devoir quitter son poste d’entraîneur de l’OL, Pierre Sage réclamait un groupe de vingt joueurs de champ, en plus des quatre gardiens. Ironie de l’histoire, ses dirigeants ont accédé à ses demandes lors du mercato hivernal, puisque l’effectif comprend en effet vingt éléments, sans compter les portiers. Pour sa première séance, on rappellera toutefois que Paulo Fonseca, son successeur, à fait appel aux jeunes de la réserve, Romain Perret et Erawan Garnier.

Cette réduction drastique du groupe est en partie la conséquence des sanctions imposées par la DNCG au club en novembre. Il fallait dès lors faire rentrer de l’argent dans les caisses, et diminuer fortement la masse salariale. Dans l’ordre des postes, l’Olympique lyonnais a laissé partir librement Anthony Lopes (Nantes) et prêté Justin Bengui, aujourd’hui dans les buts de Jedinstvo Ub, en Serbie.

21 M€ potentiels avec les prêts d'Adryelson et Benrahma

Plusieurs footballeurs sont transférés de manière provisoire, mais avec une option d’achat. C’est le cas d’Adryelson (Anderlecht), mais aussi de Saïd Benrahma (Neom). Si les opérations se confirment l’été prochain, cela rapportera 21 millions d’euros, bonus compris. Le jeune Mahamadou Diawara finira lui la saison au Havre, où il devrait profiter d’un temps de jeu plus important.

L'OL a vendu pour 33,8 M€, bonus compris

Enfin, il y a eu les cessions Jeffinho (Botafogo), Gift Orban (Hoffenheim) et Maxence Caqueret (Côme), classés par prix de vente. Au total, l’OL a engrangé 33,8 millions d’euros avec ces départs, là aussi, en prenant en considération les incentives.

De l’autre côté, les septuples champions de France (2002-2008) n’ont bien évidemment pas pu faire de folies. Ils n’étaient autorisés à recruter qu’avec le système de prêt gratuit. C’est comme cela qu’ils ont pu faire venir Thiago Almada en provenance de Botafogo. Une arrivée pour neuf départs, c’est ce qui s’appelle un dégraissage massif