Prêté par l'OL, Justin Bengui a déjà fait ses débuts en Serbie

Désormais joueur du Jedinstvo Ub, en Serbie, Justin Bengui était titulaire ce lundi au cours d'un match amical. L'occasion de signer un premier succès, 2 à 1.

Moins de 24 heures après l'annonce de son prêt au Jedinstvo Ub, formation serbe, Justin Bengui était titulaire. Si le championnat est encore sur pause en cette période hivernale, le club dirigé, à distance, par Nemanja Matic, multiplie les rencontres amicales afin d'être en forme pour la reprise début février. Ce mardi matin, il disputait sa quatrième affiche de préparation.

La nouvelle équipe du jeune portier rhodanien faisait face à Motor Lublin, un adversaire polonais. Pour cette première apparition, Bengui pourra s'enorgueillir d'avoir aidé ses partenaires à décrocher la victoire. Un succès 2 buts à 1, après un score de parité à pause (1-1). Le gardien de 19 ans a été trompé sur l'égalisation adverse par son défenseur, qui a dévié une frappe anodine dans ses filets.

Retour du championnat le 1er février

Dernier du championnat de Serbie, Jedinstvo Ub doit encore affronter les Russes de Samara avant le retour de la SuperLiga. Une confrontation prévue le vendredi 24 janvier. Ensuite, l'opération maintien reprendra à compter du 1er février. Le coach, Uroš Matić, frère de Nemanja, et ses troupes, se mesureront à Novi Bograd, 14e sur 16. Un choc crucial dans le bas de tableau. Après 20 journées, Bengui et ses coéquipiers comptent seulement 8 points, possédant la pire attaque (12 buts) et la moins bonne défense (47) de la compétition. Il y a donc du travail.