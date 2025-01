OL féminin : 4 Fenottes appelées avec l’équipe de France U19

Logo de la Fédération Française de football (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Fin janvier, l’équipe de France féminine U19 organisera un stage à Clairefontaine. Quatre jeunes Lyonnaises y prendront part.

Bientôt la première échéance de l’année pour l’équipe de France féminine U19. Dans moins d’une semaine, les vingt éléments appelés par le sélectionneur, Philippe Joly, se réuniront à Clairefontaine dans le cadre d’un stage de quelques jours. Rendez-vous le lundi 27, et jusqu’au mercredi 29 janvier pour les jeunes footballeuses.

Des joueuses de la réserve de l'OL

Dans le groupe convoqué, nous relevons la présence de quatre joueuses de l’Olympique lyonnais, une par ligne. Avec le PSG (six) et Montpellier (cinq), l’OL constitue l’ossature principale de cette formation. Les Rhodaniennes retenues sont la gardienne Lou Marchal, Valentine Sellenet, Ambre Ouazar et Romane Rafalski. Elles évoluent toutes les quatre avec la réserve, en troisième division nationale.

Ce rassemblement intervient à quelques mois du deuxième tour des qualifications à l’Euro de la catégorie qui aura lieu en fin de saison. En attendant, ces trois jours serviront de préparation à cet effectif et au staff. Avant de défier le Pays de Galles, la Serbie et la République d’Irlande en avril, voilà un premier moment important dans la préparation. Précisons qu’aucune rencontre amicale n’est au programme fin janvier.