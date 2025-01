Il y a encore du mouvement du côté de l’OL. Justin Bengui prolonge avec le club lyonnais et rejoint dans la foulée le FK Jedinstvo Ub en prêt jusqu’à la fin de la saison.

L’OL est au cœur de l’actualité ce lundi. Entre les performances actuelles plus que compliquées, le mercato hivernal et l’avenir de Pierre Sage qui reste incertain, le club rhodanien ne cesse de faire les gros titres en ce début de semaine. Et une nouvelle actualité mercato vient de faire surface. En effet, Justin Bengui, troisième gardien derrière des Lyonnais derrière Lucas Perri et Rémy Descamps, prolonge avec l’Olympique lyonnais jusqu’en 2028.

Jedinstvo Ub présidé par Matic

À la suite de cette prolongation de contrat, le gardien de 19 ans va finir la saison loin de l'OL avec un prêt dans la foulée du côté du FK Jedinstvo Ub jusqu’à la fin de la saison. Le club serbe évolue en première division pour la première fois de son histoire et est présidé à distance par l'un des joueurs de l'OL : Nemanja Matic. Une opportunité qui a pour but de permettre au jeune gardien d’avoir plus de temps de jeu afin de pouvoir progresser. Pendant son absence, Lassine Diarra occupera le poste de troisième gardien dans la hiérarchie, derrière le portier brésilien et français.