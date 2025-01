Ce lundi à partir de 19h, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" était de retour. Au programme, les désillusions contre Bourgoin et Toulouse, la panique qui entoure l'OL avec un mercato toujours plus brûlant.

Qu'il semble loin le temps où nos deux consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale ne tarissaient pas d'éloges sur la formation de Pierre Sage, en pleine confiance durant l'automne et au début de l'hiver. Depuis, un mois, c'est avant tout la soupe à la grimace à l'OL et la semaine qui vient de se terminer n'a rien arrangé. Une élimination honteuse en Coupe de France contre Bourgoin suivie par un nul sans saveur contre Toulouse, samedi. Cette mauvaise passe qui commence à durer dans le temps va forcément être décryptée pendant une heure sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones", ce lundi à 19h.

Le mercato dans tous ses états, Fenerbahçe...

Entre perte d'identité dans le jeu, des remous en coulisses avec le mercato hivernal qui risque de battre son plein dans les jours à venir, l'OL n'est pas dans les meilleures dispositions. Faut-il malgré tout s'alarmer ? C'est la question qui sera posée ce lundi soir sur le plateau de TKYDG. Comme vous en avez l’habitude désormais, votre émission est à suivre en direct tous les lundis à partir de 19 heures sur toutes nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.