Ligue 1 : le mercato vraiment sans impact sur l’OL ?

Rayan Cherki et Pierre Sage lors d’OL – Nice (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Depuis le début du mois de janvier, Pierre Sage assure que le mercato ne doit pas être une excuse pour expliquer la baisse de régime de l’OL. Pourtant, dans les faits, ces périodes ne réussissent clairement pas aux Lyonnais.

Quatre points sur les quatre derniers matchs de championnat. L'OL n'est clairement pas en grande forme ces dernières semaines en Ligue 1. La machine s'est enrayée mi-décembre au Parc des Princes et la trêve hivernale ne semble pas avoir fait son effet. Sans un maximum de réussite contre Montpellier, le bilan pourrait d'ailleurs être bien pire avec aucune victoire depuis la reprise en 2025. Les joueurs de Pierre Sage sont dans le dur et ne s'en cachent pas. Samedi, après le nul concédé contre Toulouse, Corentin Tolisso a avoué que l'équipe passait "une période compliquée". Ce ne sont pas les rumeurs qui vont bon train ces dernières heures qui vont arranger les choses au sein du groupe lyonnais.

12 points sur 45 possibles depuis deux ans et demi

Pourtant, depuis la reprise de l'entraînement le 30 décembre dernier, Pierre Sage tente de faire fi de ce paramètre mercato. L'entraîneur ne veut pas en faire une excuse même si les résultats sont contraires. "Je ne veux pas en faire un facteur avant les matchs, ce n'est pas pour changer de discours après", répète-t-il à chaque conférence de presse. Une méthode Coué ? Dans les faits, cette période de mercato est loin de réussir à l'OL. Avec le nul contre Toulouse et en attendant le déplacement à Nantes dimanche (17h15), la formation lyonnaise se liquéfie durant ces moments où le flou plane au-dessus des avenirs des uns et des autres. Sur les 15 derniers matchs, soit depuis le mercato estival 2022-2023, l'OL n'a gagné que trois matchs, pour trois nuls et surtout neuf défaites...