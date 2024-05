Président à distance du club FK Jedinstvo Ub, Nemanja Matic reste attaché à ses racines. Le milieu serbe s’est félicité de la montée de son club en première division, pour la première fois en 104 ans d’existence.

Ce dimanche soir, Nemanja Matic peut aider l’OL à retrouver l’Europe pour la première fois depuis trois ans. Ayant quitté Rennes pour le club lyonnais durant l’hiver, le Serbe a eu le nez creux sur la question. Avant de pouvoir espérer faire plaisir aux supporters de l’OL, le milieu a reçu une bonne nouvelle personnelle de son côté. Plutôt discret sur la question, Matic est pourtant président à distance du FK Jedinstvo Ub en Serbie depuis 2016. Il y a joué durant sa jeunesse et n’a pas oublié ses racines à une soixante de kilomètres de Belgrade.

Samedi, Nemanja Matic a reçu la bonne nouvelle de voir le FK Jedinstvo Ub valider son accession à la première division serbe. Une très bonne nouvelle pour le club et son président puisque la formation d’Ub n’avait jamais atteint ce niveau depuis sa création en 1920. De quoi combler de bonheur le milieu de terrain de l’OL qui n’a pas manqué de féliciter ses joueurs. "Félicitations au FK Jedinstvo Ub ! Le travail acharné et le dévouement apportent toujours du bonheur !" De bonheur, on espère qu’il en sera aussi question ce dimanche à Décines.