OL - Strasbourg : et si les planètes s’alignaient pour la 6e place ?

Alexandre Lacazette et les joueurs de l’OL à l’échauffement (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Contre Strasbourg, l’OL doit valider une présence européenne la saison prochaine. Actuellement septièmes, les Lyonnais sont en ballotage plus que favorable. Ils pourraient même terminer sixièmes suivant leur résultat et celui de Lens.

Après avoir fait tout ce travail, ce serait une vraie désillusion. Quand on se rappelle où revient l’OL, c’est un comble de penser une chose pareille et pourtant, ne pas voir le club lyonnais en Coupe d’Europe la saison prochaine serait désormais une très grosse frustration. Pourquoi ? Parce que les joueurs de Pierre Sage se sont donnés la possibilité d’y croire et qu’avant la 34e journée de Ligue 1, ils sont en ballotage plus que favorable. D’après Opta, l’OL a 87,2% de chance de terminer à la 7e place qui se retrouvera qualificative si les Lyonnais perdent en finale de la Coupe de France contre le PSG. Les scénarios sont nombreux pour que le club septuple champion de France verrouille cette place qu’il occupe déjà avant d’affronter Strasbourg (21h, Prime Video).

Pas de regards sur les matchs en cours dans le staff

Et si, dans sa soif d’Europe, l’OL visait encore plus haut ? En plus de pouvoir valider cette 7e place, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette peuvent espérer atteindre la 6e place, actuellement qualificative pour la Ligue Europa. Comment ? Là encore, les scénarios sont nombreux, mais l’OL dépend avant tout de ce qui va se passer dans le même temps entre Lens et Montpellier. S’il avance qu’il ne regardera "pas les résultats en cours à Lens et Le Havre", Pierre Sage concède que l’avancée de la rencontre pourrait bien le pousser à jeter un coup d’œil vers la fin du match. Quoi qu’il en soit, les chances de voir l’OL finir sixième sont estimées à 26,9% d’après Opta.

Les scénarios pour que l’OL finit sixième :